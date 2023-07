Torino: organici forze dell'ordine. Cgil protesta e il Prefetto ammette: problemi ci sono ma situazione sta migliorando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano centinaia di agenti, garantire la sicurezza è difficile. E' l'allarme lanciato questa mattina dal sindacato di Polizia della Silp-Cgil che ha manifestato a margine della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza che si è svolta questa mattina nella Prefettura di Torino. Un tema su cui ha risposto il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto: "Il problema degli organici c'è soprattutto per i pensionamenti e il blocco dei turnover degli anni scorsi. Ma sono stati avviati dei concorsi dove proprio Torino è stata privilegiata dall'arrivo di nuove unità di personale. Naturalmente sono giovani che vanno formati, ma questo consente il ricambio rispetto a quelli che possono passare in attività investigative che richiedono maggiore esperienza. Quindi non abbiamo ancora raggiunto una situazione ottimale, ma la prospettiva è buona. Sui numeri per ragioni di riservatezza non possiamo essere precisi, ma può essere che ci siano queste centinaia di persone in meno", ha concluso. (Rpi)