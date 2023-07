Francia: ministro Interno, 45 mila agenti schierati per le sere del 13 e 14 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stato previsto un "dispositivo eccezionale" che prevede l'impiego di 45 mila agenti per le sera del 14 luglio, quando si celebrerà la festa nazionale, e per quella del giorno prima. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, spiegando che la misura è stata presa per evitare nuovi disordini dopo i violenti scontri dei giorni scorsi, esplosi a causa di un giovane ucciso durante un controllo stradale. Darmanin ha spiegato che verranno impiegate una serie di unità speciali della polizia e della gendarmeria, insieme a veicoli blindati, e ad elicotteri.(Frp)