Scioperi: insediata Commissione, Bellocchi nominata presidente

- Si sono insediati oggi i nuovi componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nominati lo scorso 9 giugno con decreto del presidente della Repubblica. I cinque commissari, che resteranno in carica per i prossimi sei anni, sono: la professoressa Paola Bellocchi (ordinaria di Diritto del lavoro presso l'Università di Teramo); il professore avvocato Federico Ghera (associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Foggia); l'avvocato Peppino Mariano (esperto di Diritto del lavoro); il dottor Paolo Reboani (esperto di Politiche del lavoro e di Relazioni industriali); l'avvocato Luca Tozzi (esperto di Diritto del lavoro). Dopo il passaggio di consegne con la presidente uscente, la professoressa Orsola Razzolini, la Commissione, riunitasi per la prima volta in maniera collegiale, ha eletto come presidente la professoressa Paola Bellocchi. Lo rende noto il Garante per gli scioperi. (Com)