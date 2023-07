Grecia-Turchia: ministro Difesa Dendias incontra omologo Guler, focus relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Grecia, Nikos Dendias, ha incontrato oggi a Vilnius, a margine del summit della Nato, l’omologo della Turchia, Yasar Guler. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso ministro greco. “Abbiamo evidenziato l’importanza di avere ambiente e canali di comunicazione positivi per le nostre relazioni bilaterali, nonché per la cooperazione sulla base del diritto internazionale e dei rapporti di buon vicinato”, ha scritto Dendias, aggiungendo di aver concordato con Guler “di restare in contatto per organizzare un incontro sulle attività relative alle misure di rafforzamento della fiducia reciproca”.(Gra)