Energia: Pichetto, consapevoli necessità di incrementare produzione da fonti rinnovabili

- Siamo ben consapevoli della necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, per raggiungere i nuovi target di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo a un'interrogazione in Aula alla Camera sulle iniziative volte a velocizzare l'iter autorizzativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici. "Dinanzi al triplicarsi delle istanze di autorizzazione rispetto al 2021 - ha ricordato Pichetto - abbiamo immediatamente potenziato le Commissioni tecniche Via/Vas e Pnrr/Pniec oltre che gli uffici organizzativi, e semplificato il procedimento unico di autorizzazione con le disposizioni del dl n.13 del 2023, prevedendo che, nell’ambito dello stesso siano compiute anche le valutazioni ambientali, ove necessarie; e che il ministero della cultura non si esprima sull’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto, pur se localizzato in aree sottoposte a tutela, se già coinvolto nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale". Inoltre, ha aggiunto, "un altro impulso alle autorizzazioni avverrà dall’adozione delle aree idonee, che garantiscono un iter burocratico più snello e l’innalzamento delle soglie di potenza degli impianti per le valutazioni ambientali. Non solo abbiamo ampliato il novero delle aree idonee ex lege con i recenti provvedimenti normativi, ma abbiamo anche sbloccato, di concerto con il Mic e il Masaf, il decreto per la determinazione dei criteri con cui le Regioni devono individuare le stesse e che sarà sottoposto alla valutazione della Conferenza Unificata".(Rin)