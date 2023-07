Regno Unito: governo sanziona imprese legate a gruppi militari sudanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha imposto sanzioni alle imprese legate ai leader dei gruppi militari impegnati nel conflitto in Sudan. Tali misure si applicano a un totale di sei imprese: tre associate alle forze armate sudanesi (Saf) e tre legate alle forze di supporto rapido (Rsf). "Semplicemente non possiamo permetterci di stare seduti a guardare mentre i soldi di queste compagnie, finanziando la Rsf o la Saf, vengono spesi per un conflitto senza senso", ha detto il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, specificando che queste sanzioni prendono di mira "direttamente coloro le cui azioni hanno distrutto la vita di milioni di persone". "Continueremo a fare tutto il possibile per sostenere un processo di pace significativo, fermare la violenza e garantire l'accesso umanitario gratuito", ha aggiunto Cleverly. (Rel)