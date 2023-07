Rpt-Lazio: consiglieri D'Amato-Tidei, basta stragi sulla strada, depositata proposta legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) - "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. Lazio strade sicure". Questa è la proposta di legge depositata oggi in Consiglio regionale del Lazio dal consigliere Alessio D’Amato (Insieme per il Lazio), primo firmatario, e dalla consigliera Marietta Tidei (Azione-Italia viva). “Il sistema LazioStradeSicure, per cui è stato previsto un finanziamento di 1,5 milioni di euro, si muove dall’esigenza di rispondere all’emergenza delle morti sulla strada, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti stradali e salvare vite umane - spiega D'Amato -. Troppo spesso, infatti, i nostri ragazzi e ragazze, e non solo, perdono la vita per un modo di guidare sbagliato, per la velocità eccessiva, per il consumo di alcol e di stupefacenti e per la superficialità con cui ci si pone alla guida". (segue) (Com)