Rpt-Lazio: consiglieri D'Amato-Tidei, basta stragi sulla strada, depositata proposta legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa proposta di legge vogliamo costruire una serie di politiche attive in grado di incidere concretamente sui fattori di maggior rischio dell’incidentalità stradale. Lo scopo principale – continua D’Amato – è creare una coscienza consapevole nei nostri giovani sul tema della sicurezza stradale e sui pericoli di una guida pericolosa e non rispettosa del codice della strada. Sono convinto che portando l’educazione stradale nelle scuole, con campagne di sensibilizzazione e comunicazione mirate, e strutturando corsi formativi per la guida sicura dedicati ai giovani, in particolare ai neopatentati, riusciremo ad aumentare la sicurezza sulle strade e a rafforzare quel senso di responsabilità e buonsenso alla base di un divertimento sicuro e rispettoso di sé stessi e degli altri”, conclude D'Amato. (segue) (Com)