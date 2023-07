Rpt-Lazio: consiglieri D'Amato-Tidei, basta stragi sulla strada, depositata proposta legge (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Altro punto fondamentale – spiega la capogruppo di Azione/Italia Viva Marietta Tidei - è la realizzazione di progetti e azioni per prevenire e ridurre le cosiddette stragi del sabato sera. Per questo, anche in coordinamento con i comuni e i gestori dei locali notturni, sono previsti incentivi economici per servizi navetta a prezzo agevolato, buoni trasporto da utilizzare sui mezzi convenzionati e l’implementazione del trasporto pubblico nell’orario notturno e nei fine settimana, penso ad esempio a Roma dove le Metropolitane sono chiuse durante la notte, dando in questo modo un’alternativa concreta per un rientro a casa sicuro a tutti i ragazzi e ragazze che consapevolmente decidano di non prendere la macchina o di non salire su mezzi condotti da chi evidentemente non dovrebbe guidare. Il nostro obiettivo non è punire ma proteggere la vita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, rendendoli più responsabili”. (segue) (Com)