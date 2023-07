Rpt-Lazio: consiglieri D'Amato-Tidei, basta stragi sulla strada, depositata proposta legge (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Proposta di legge Lazio strade sicure prevede, inoltre, l’istituzione dell’osservatorio regionale per l’educazione e la sicurezza stradale, quale strumento di supporto tecnico-consultivo delle politiche regionali e di coordinamento e confronto tra le istituzioni e tutti i soggetti interessati alla sicurezza stradale. Nello specifico l’osservatorio avrà il compito di predisporre una mappa del territorio regionale per individuare le zone a maggior rischio di incidentalità e garantire, attraverso il Ceremss, il costante monitoraggio della rete viaria con lo scopo di proporre interventi infrastrutturali e tecnologici volti alla messa in sicurezza della rete stradale regionale. Inoltre, vogliamo valorizzare la Giornata Nazionale vittime della strada, che si celebra la terza domenica di novembre di ogni anno, per conservare il ricordo e il dolore delle famiglie, degli amici e delle comunità delle vittime. “Infine, per aiutare i familiari delle vittime e i superstiti di incidenti stradali, che troppo spesso vengono lasciati soli, abbiamo previsto l’attivazione di servizi di supporto psicologico in collaborazione con le Asl e le Prefetture. Auspichiamo che su questa proposta di legge ci possa essere la più ampia convergenza possibile da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, assumendo il tema della sicurezza sulla strada come tema prioritario nell’agenda istituzionale”. concludono i consiglieri D’Amato e Tidei. (Com)