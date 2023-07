Fisco: Aiello (M5s), accolto notro odg su imprenditoria giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato accolto un ordine del giorno del M5s alla delega fiscale che impegna il governo ad adottare misure di incentivazione fiscale all'imprenditoria giovanile. Un piccolo raggio di luce, all'interno di una riforma fiscale del governo iniqua, pavida e antistorica, di fronte alla quale il M5s ha depositato sia alla Camera sia al Senato una controproposta di delega fiscale che punta tutto su abbassamento del prelievo, semplificazione, oneri zero, tassazione degli extraprofitti e dell'economia digitale per reperire risorse vere per un drastico abbassamento delle tasse, a partire da quelle sui ceti bassi e medi. Adesso sul nostro odg il governo dimostri per una volta il coraggio di passare dalle parole ai fatti". Lo comunica in una nota Davide Aiello (M5s), componente commissione Lavoro della Camera. (Com)