Imprese: Ciriani, bene che Electrolux confermi strategicità sito Porcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "L’incontro che, la sottosegretaria Bergamotto e io, abbiamo avuto questa mattina al Mimit con i vertici italiani di Electrolux conferma l’impegno del governo sul settore dell’elettrodomestico. Electrolux è una realtà importantissima per l’Italia intera e per il territorio friulano in particolare. Mi fa piacere che l’azienda abbia confermato la strategicità del sito di Porcia, sia per quanto concerne la produzione sia per i centri di ricerca e sviluppo. Altrettanto importante è la volontà dell’azienda di continuare la sua politica di investimenti negli stabilimenti del nostro Paese. Il governo, il ministro Urso, la sottosegretaria Bergamotto ed io continueremo a prestare tutta l’attenzione necessaria e a monitorare la situazione costantemente". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. (Rin)