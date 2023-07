© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sconto di pena per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. La corte d'assise d'appello di Roma al termine della camera di consiglio per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte ha condannato Gabriele e Marco a 24 anni di carcere, mentre ha confermato le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli. (Rer)