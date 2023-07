Ucraina: ministro Difesa britannico, Kiev mostri gratitudine verso i suoi sostenitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e i suoi alleati della Nato "non sono un servizio di consegna di armi tipo Amazon" per l'Ucraina; per questo sarebbe saggio che Kiev lasciasse che i suoi sostenitori "vedano della gratitudine". Lo ha dichiarato il ministro alla Difesa britannico, Ben Wallace, in un briefing con i giornalisti a margine del vertice di due giorni nella capitale lituana di Vilnius. Nel suo intervento, Wallace ha detto che il suo "consiglio" agli ucraini è di tenere a mente che hanno bisogno di persuadere alcuni politici dubbiosi a Washington e in altre capitali, e che per farlo bisogna dimostrare gratitudine e ricordare che "ne vale la pena". (Sts)