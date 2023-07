Ambiente: Regioni, via libera a Strategia nazionale 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa della Conferenza delle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni sul decreto di adozione della Strategia nazionale biodiversità 2030. Si definiscono gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi in attuazione di tutti gli impegni assunti a livello internazionale e di quelli nell’ambito del Piano per la Transizione ecologica. Il decreto istituisce il Comitato di gestione per la Strategia nazionale biodiversità 2030, nel quale è prevista la partecipazione di un rappresentante di ciascuna delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L’impegno è di invertire a livello globale l’attuale tendenza alla perdita di biodiversità e di collasso degli ecosistemi e di contribuire a garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. Il processo di definizione e di attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità richiederà un approccio integrato e multidisciplinare e una forte condivisione e collaborazione tra governo e Regioni. (Com)