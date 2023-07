Governo: Calderone, piena attenzione ministero Lavoro su vicenda Visibilia Editore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle vicende in esame "è confermata la piena e costante attenzione del ministero del Lavoro in ordine alle attività svolte e in corso di svolgimento da parte degli organismi ispettivi vigilati", su cui sarà possibile fare una piena valutazione solo agli esiti delle stesse". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, rispondendo a un'interrogazione in aula alla Camera sulle iniziative volte a verificare l'utilizzo della cosiddetta cassa integrazione Covid da parte della società Visibilia Editore. "Nel contempo - ha aggiunto - si assicura all'autorità giudiziaria ogni utile collaborazione".(Rin)