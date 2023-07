Veneto: Zaia, grazie a Carabinieri per ritrovamento quadro di Geerards Jasper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia, comandato dal maggiore Emanuele Meleleo, "esprimo il mio ringraziamento e il mio plauso per il recupero del dipinto 'Natura morta con nautilus, limoni, prosciutto e calice' di Geerards Jasper, da anni all'estero in seguito a un raggiro". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto che poi ha aggiunto: "L'arte è un brand e un simbolo identitario di Venezia e di tutta la Regione. Non solo ogni impegno a sua tutela è per noi una strategia di difesa della nostra storia e del nostro patrimonio, ma siamo al fianco di tutti coloro che ogni si impegnano perché questo capitale sia protetto e mantenuto. Ora - ha concluso - l'opera d'arte dalla firma e dal soggetto prestigiosi è in buone mani. È una notizia che riempie il cuore in questi giorni che decine di migliaia di turisti scelgono la nostra regione, vero scrigno di tesori culturali". (Rev)