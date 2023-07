Veneto: Martella (Pd), governo attivi tavolo nazionale su Safilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il governo attivi un tavolo nazionale sul futuro dello stabilimento di Longarone dell'azienda Safilo. È questa la richiesta di Andrea Martella, segretario regionale veneto del Partito democratico, contenuta nell'interrogazione presentata al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "A nostro avviso – ha sottolineato Martella – sono necessarie maggiori garanzie sul piano industriale, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di rilanciare la produttività dell'impianto in questione e tutelare tutta la platea dei lavoratori interessati”. “Considerata l'importanza dell'impianto in questione e delle possibili ripercussioni economiche e sociali sul territorio – ha aggiunto –, diventa indispensabile una tempestiva attivazione e il coinvolgimento del governo nazionale". (Rev)