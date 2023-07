Turismo: Gualtieri, a governo chiediamo norma per aiutare controllo su tassa soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Al governo "chiediamo di metterci nelle condizioni di censire e di far pagare la tassa di soggiorno a tutti, basta fare una norma di tre righe a livello nazionale e che appena diventa operativa possiamo procedere". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della presentazione in Campidoglio della Destination management organization (Dmo). "Non ci opponiamo alle piattaforme ma servono strumenti di integrazione delle nostre informazioni", ha aggiunto. (Rer)