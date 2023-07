Speciale difesa: Nato, comunicato finale, ribadiamo sostegno a integrità e sovranità della Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell’Alleanza atlantica evidenziano inoltre l’apprezzamento per “i sostanziali contributi della Georgia alle operazioni della Nato, che dimostrano il suo impegno e la sua capacità di contribuire alla sicurezza euroatlantica”. “Ribadiamo la decisione presa al vertice di Bucarest del 2008 di rendere la Georgia un membro dell'Alleanza con il Piano d'azione per l'adesione come parte integrante del processo; riaffermiamo tutti gli elementi di quella decisione, nonché delle decisioni successive. Accogliamo con favore i progressi compiuti nell'attuazione del pacchetto sostanziale Nato-Georgia potenziato, che comprende la gestione delle crisi, la sicurezza informatica, l'ingegneria militare e le comunicazioni sicure, nonché le nuove iniziative nei settori della difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare”, si legge nella nota emessa al termine della prima giornata del vertice di Vilnius. (Sts)