Cina: vicepresidente Han, favorevoli a maggior presenza delle imprese Usa nel nostro mercato

- La Cina accoglie con favore una maggior presenza delle imprese straniere, incluse quelle degli Stati Uniti, nel suo mercato. Lo ha detto il vicepresidente Han Zhen durante il 14mo dialogo tra la comunità imprenditoriale ed ex alti funzionari cinesi e statunitensi a Pechino. "Le relazioni Cina-Usa sono le più importanti al mondo" e per promuoverne lo sviluppo è necessario aderire ai principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti enunciati dal presidente Xi Jinping, ha aggiunto il vicepresidente. L'incontro si è tenuto all'indomani della visita condotta in Cina dalla segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen (6-9 luglio), che ha discusso con le controparti a Pechino le principali controversie nel rapporto bilaterale. (segue) (Cip)