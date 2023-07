Cina: vicepresidente Han, favorevoli a maggior presenza delle imprese Usa nel nostro mercato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pechino, Yellen ha incontrato anche il governatore della banca centrale della Cina, Yi Gang, e l'ex vicepremier, Liu He, con cui ha discusso l'andamento dell'economia globale e quello dei rispettivi Paesi. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento del Tesoro, definendo "importante" lo scambio avuto dalla segretaria con le controparti cinesi. "Gli Usa cercano una sana concorrenza economica che vada a vantaggio dei lavoratori e delle imprese statunitensi, nonché una collaborazione sulle problematiche globali", ha scritto la responsabile del tesoro su Twitter poco dopo essere arrivata nella capitale cinese. "Agiremo per proteggere la nostra sicurezza nazionale quando necessario, e questo viaggio rappresenta un'opportunità per comunicare ed evitare fraintendimenti o incomprensioni", aggiunge il messaggio. (segue) (Cip)