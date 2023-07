Cina: vicepresidente Han, favorevoli a maggior presenza delle imprese Usa nel nostro mercato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del viaggio, la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che la sua visita di quattro giorni ha prodotto "alcuni progressi" verso il rafforzamento delle comunicazioni tra le due maggiori potenze globali. Pur esprimendo a nome di Washington la volontà di ascoltare la prospettiva della Cina in merito alle iniziative di sicurezza nazionale statunitensi, Yellen ha ammesso che "nessuna visita potrà mai risolvere le nostre sfide dall'oggi al domani". Tuttavia, "il viaggio aiuterà a costruire un canale di comunicazione resiliente e produttivo". Pur dicendosi "fiduciosa" in merito all'evoluzione del dialogo tra i due Paesi, Yellen ha ammesso che tra Stati Uniti e Cina permangono "disaccordi significativi" in merito a questioni come le misure di controllo delle esportazioni". La segretaria ha anche ribadito di aver espresso le sue "preoccupazioni in merito al recente aumento di azioni coercitive contro le società statunitensi" attive in Cina. (Cip)