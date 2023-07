Sanità: Battisti (Pd), risposte evasive da Rocca su tagli a ospedali Frosinone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso non rilevare l'assenza del presidente con delega alla Sanità - sottolinea Battisti - nonostante abbia fatto di questo tema il suo personale cavallo di battaglia sia in campagna elettorale sia nell'ambito dell'azione amministrativa. L'assessore ha portato all'attenzione dell'Aula la delibera di giunta regionale con la quale è stato recepito l'accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione, per l'avviamento delle procedure di assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di pubblico concorso espletati in Regione Lazio. Tali accordi con gli atenei dovranno essere sottoscritti dal direttore regionale della direzione salute e integrazione sociosanitaria e ne monitoreremo lo stato di avanzamento in virtù del fatto che non è stato chiarito se riguarderanno anche la nostra Asl. Nessuna risposta, quindi, sulle azioni per scongiurare la chiusura di alcuni reparti - conclude la consigliera del Pd -. evidentemente lo studio sulla mobilità delle province verso Roma per le cure assorbe completamente tutte le energie della Giunta Rocca che, ancora una volta, dimostra di non avere risposte per fronteggiare le emergenze dei territori". (Com)