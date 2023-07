Comuni: Treviglio entra in "Città dei motori" con la storia e la tradizione del marchio Same

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Treviglio è il socio numero 40 di "Città dei Motori", la rete Anci del Made in Italy motoristico. L'annuncio nella conferenza stampa che si è svolta stamani presso la sala consiliare del Comune di Treviglio, alla presenza del sindaco Juri Imeri, del presidente di 'Città dei Motori' e sindaco di Maranello Luigi Zironi, di Paolo Ghislandi in rappresentanza di Same, e del segretario generale CdM Danilo Moriero. La vocazione motoristica di Treviglio è collegata al marchio Same, azienda nata in città nel 1942, oggi tra i principali produttori al mondo di trattori, macchine da raccolta e motori diesel. Una storia custodita nel Museo storico dell'Azienda, creato con l'obiettivo di far conoscere l'evoluzione della meccanizzazione agricola italiana e internazionale. Secondo il sindaco di Treviglio Juri Imeri "la Città sta puntando molto sulla sua promozione attraverso le tante eccellenze imprenditoriali e sportive, la qualità della vita e i servizi che offre, appuntamenti culturali ed eventi. E' stato naturale aderire a Città dei Motori. Lo facciamo con la straordinaria Same, esempio virtuoso di industria, cultura e storia, che proprio in questi mesi consoliderà la presenza in città con nuovi investimenti e con la quale è attiva una costante collaborazione. Ringrazio la direzione di Same, il presidente Zironi e il segretario generale Moriero per il lavoro che ci ha condotto all'adesione: oggi – ha concluso il sindaco Imeri – è una tappa importante nel percorso di valorizzazione turistica della città". (segue) (Com)