Comuni: Treviglio entra in "Città dei motori" con la storia e la tradizione del marchio Same (2)

- "Abbiamo accolto con piacere l'ingresso di Treviglio nel circuito 'Città dei Motori' e siamo lieti di supportare, in sinergia con il Comune, le iniziative che l'Associazione promuoverà per valorizzare il patrimonio industriale, storico e culturale della Città, il territorio dove siamo nati e dove vogliamo continuare a investire con progetti concreti", ha commentato Paolo Ghislandi, direttore Corporate & External Relations di Same Duetz-Fshr - Fin dall'atto costitutivo di Same (Società Accomandita Motori Endotermici) nel 1942, e prima ancora nel 1927 con la presentazione della Trattrice Cassani, la produzione di motori è stata un asset importante per la crescita aziendale. Ancora oggi progettare e sviluppare internamente questo componente strategico è fondamentale per il successo dei nostri trattori in tutto il mondo". "Treviglio porta nella nostra Associazione un'altra grande storia produttiva italiana legata ai motori, unica nel suo genere" è il messaggio di Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di 'Città dei Motori'. "La realtà in cui sono nate e si sono sviluppate le macchine agricole Same rappresenta infatti un esempio di ricerca, innovazione e valorizzazione di un patrimonio industriale che ha come punto di forza il radicamento sul territorio. Un elemento che accomuna Treviglio a tutte le altre città dei motori". (Com)