Roma: incidente stradale in zona Casilino, bambino travolto da un'auto

- Un bambino è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale in zona Casilino, a Roma. Da quanto si apprende una signora, intorno alle ore 10 di questa mattina, mentre viaggiava in auto, ha urtato un bambino sfuggito alle mani della madre. La donna ha poi provveduto ad accompagnare i due al policlinico Casilino. Successivamente, il bambino è stato trasportato al Bambino Gesù. Per il trasporto, una volante della polizia è stata utilizzata come staffetta per accompagnare l'ambulanza.(Rer)