Diritto d'autore: Marti, approvata legge a contrasto pirateria, battaglia Lega

- "Oggi, al Senato, con l'approvazione della legge anti-pirateria online, scriviamo una pagina di legalità. Un iter, fortemente voluto dalla Lega, che giunge finalmente al suo compimento e alla sua concretezza. Le condotte illegali che mettono a rischio, oltretutto, anche l'economia del Paese, vanno bloccate. La proprietà intellettuale va sempre tutelata, in ogni ambito e con ogni mezzo". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura di palazzo Madama. (Com)