Trasporti: Ferraris (Fs), da Roma a Pompei in meno di due ore con Frecciarossa 1000

- Il nuovo collegamento con il Frecciarossa 100 tra Roma e Pompei “è una bellissima iniziativa che ci consente di realizzare i nostri obiettivi futuri, ossia valorizzare sempre più itinerari meno noti e collegare eccellenze di arte e cultura come Pompei attraverso il treno”. Lo ha detto l’Amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris, a margine della conferenza stampa di presentazione del Frecciarossa Roma-Pompei, presso il ministero della Cultura. “Abbiamo l’opportunità di sfruttare il meglio della tecnologia dell’alta velocità, che è il Frecciarossa, per collegare Roma e Pompei, due luoghi storici noti in tutto il mondo, in meno di due ore”, ha aggiunto. (Rin)