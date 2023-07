© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In poche ore, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita investito in via Cristoforo Colombo e un bambino di 3 anni è stato investito in zona Casilino. Bisogna fermare queste stragi, sono necessari interventi straordinari. Oggi ho depositato PL su sicurezza stradale Lazio Strade Sicure. Lo scrive su Twitter il Consigliere della Regione Lazio, e membro delle Commissioni Sanità e Bilancio Alessio D'Amato.(Com)