Germania: ministero Finanze, sgravi fiscali per imprese da sei miliardi di euro all'anno

- Il ministero delle Finanze tedesco ha annunciato il progetto di legge per le opportunità di crescita, che ha al centro sgravi fiscali destinati alle imprese da sei miliardi di euro all'anno. Come affermato dal dicastero, l'obiettivo è “rafforzare la competitività della Germania e garantire maggiori investimenti”. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'iniziativa si articola su 50 provvedimenti di politica fiscale. L'elemento principale è il premio per gli investimenti nella protezione del clima. Tale incentivo era già nell'accordo su cui Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno fondato il loro governo di coalizione, in carica dall'8 dicembre 2021. In particolare, fino al 2027, le aziende che investono nell'efficienza energetica e delle risorse riceveranno dallo Stato il 15 per cento di queste spese, indipendentemente dal loro profitto, ma per un massimo di 30 milioni di euro. Un'ulteriore espansione del premio è allo studio. Inoltre, sono previsti un aumento dei finanziamenti pubblici per la ricerca e una più generosa compensazione delle perdite. Il progetto di legge per le opportunità di crescita deve ancora essere approvato sia dal governo federale sia dal Bundestag. (Geb)