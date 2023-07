Speciale difesa: Nato, ministro Difesa romeno, siamo alleato "responsabile" per rafforzare sicurezza regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Romania ha assunto un ruolo di alleato "responsabile” nel rafforzare la sicurezza regionale. Lo ha detto il ministro della Difesa romeno, Angel Tilvar, a margine del vertice della Nato a Vilnius, in Lituania. "La rilevanza della regione del Mar Nero è aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni. La Romania ha assunto un ruolo di alleato responsabile nel rafforzare la sicurezza e continuerà a farlo, al fine di identificare le migliori soluzioni politiche, diplomatiche e militari strategiche per la regione", ha affermato il Tilvar. "L'impegno della Nato a destinare almeno il 2 per cento del Pil per la difesa è una chiara espressione di questa determinazione e la Romania è già arrivata al 2,5 per cento. Il ministero della Difesa romeno continuerà a fare la sua parte in questo sforzo collettivo", ha detto il ministro. Per quanto riguarda lo sviluppo del settore della difesa, Tilvar ha confermato gli impegni assunti dalla Romania all'interno dei tre pilastri del concetto di “equa condivisione”, fornendo risorse finanziarie, mettendo in pratica le capacità e contribuendo a operazioni e missioni della Nato. (Rob)