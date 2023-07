Speciale difesa: Ucraina, Sunak, nuovo accordo sicurezza G7 potrebbe riportare pace in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del G7 dovrebbero ratificare un accordo di sicurezza ad ampio raggio con l'Ucraina al vertice Nato in Lituania. L'intesa includerà attrezzature per la difesa, addestramento per la cybersicurezza e condivisione di informazioni. Secondo il premier britannico, Rishi Sunak, tale accordo invierà un "segnale forte" al presidente russo Vladimir Putin e potrebbe potenzialmente "riportare la pace in Europa". "Non potremo mai assistere a una ripetizione di ciò che è accaduto in Ucraina e questa dichiarazione ribadisce il nostro impegno a garantire che non sia mai lasciata vulnerabile alla brutalità che la Russia le ha inflitto", ha affermato Sunak. (Rel)