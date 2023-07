Speciale difesa: Giappone-Nato, adottato documento che formalizza le aree di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento individua tra le principali aree di cooperazione la sicurezza marittima, lo spazio esterno e la lotta alla disinformazione. Un altro ambito di cooperazione fondamentale è il miglioramento delle capacità di sviluppo e interoperabilità tra le forze Nato e le Forze di autodifesa giapponesi, nonché la "standardizzazione" di pratiche e sistemi d'arma. L'adozione da parte del Giappone degli standard Nato per i sistemi d'arma e difensivi consentirebbe di integrare la logistica e prestare servizi di manutenzione e riparazione reciproci: si tratta però di un processo difficile, tuttora in corso tra gli stessi Paesi membri della Nato. "Nikkei" ricorda che la Nato ha concluso un programma Itpp anche con l'Australia, e ne sta formulando di simili con Corea del Sud e Nuova Zelanda. I leader dei quattro Paesi partner della Nato nell'Indo-Pacifico - il premier giapponese Fumio Kishida, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, e i premier di Australia e Nuova Zelanda, Anthony Albanese e Chris Hipkins - sono presenti per la seconda volta al vertice annuale della Nato, cui hanno partecipato anche lo scorso anno a Madrid. (Git)