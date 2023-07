Speciale difesa: Germania, ministro Difesa, raggiungeremo obiettivo Nato grazie a fondo per Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania raggiungerà nel 2024 l'obiettivo Nato di destinare il 2 per cento del Pil alle spese per la difesa, ma soltanto grazie fino al fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr) da 100 miliardi di euro, che durerà fino al 2027 o forse al 2028. “Dopodiché, vi è un divario: deve essere colmato”, se si vogliono mantenere gli stanziamenti militari al livello stabilito dall'Alleanza atlantica. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard” a margine del vertice della Nato in corso a Vilnius. L'esponente del governo federale ha aggiunto che a “come” colmare la futura lacuna nelle spese per la difesa della Germania si dovrà pensare nei prossimi anni. In tale prospettiva, il “freno all'indebitamento” non dovrebbe essere intoccabile. Si tratta del vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca, sospeso nel 2020 per finanziare la risposta alla crisi del coronavirus e ripristinato nel 2023. Al riguardo, Pistorius ha evidenziato come “chi vuole potersi difendere, chi vuole raggiungere il 2 per cento, chi vuole adempiere all'obbligo della Nato, chi vuole che il fianco orientale” dell'Alleanza atlantica abbia la stessa protezione garantita alla Germania “durante la Guerra fredda fino al 1989, deve anche impegnarsi sul modo in cui intende farlo”. Per il ministro della Difesa tedesco, se ciò debba avvenire nel rispetto del “freno all'indebitamento” o in altra maniera è una questione di priorità politiche. (Geb)