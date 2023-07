Speciale difesa: Ucraina, Norvegia fornirà droni ultraleggeri, elementi sistemi missilistici e razioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia fornirà droni ultraleggeri, elementi di sistemi terra-aria, razioni militari all'Ucraina nel corso del 2023. Lo ha reso noto il governo di Oslo, annunciando ulteriori aiuti per 2,5 miliardi di corone norvegesi (circa 220 milioni di euro. Nel complesso, quest'anno gli aiuti militari della Norvegia all'Ucraina ammonteranno a 10 miliardi di corone, rispetto ai 7,5 miliardi inizialmente previsti, oltre a 7,5 miliardi in aiuti a scopi umanitari. Nello specifico, Oslo dovrebbe fornire a Kiev mille nanodroni di tipo Black Hornet, elementi dei sistemi missilistici terra-aria Nasams che integreranno i sistemi dello stesso tipo che la Lituania prevede di consegnare all'Ucraina, e decine di migliaia di razioni alimentari, come ha affermato il ministro della Difesa Bjoern Arild Gram. (Sts)