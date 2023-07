Speciale difesa: El Salvador, rinnovato per la 16ma volta lo stato di emergenza contro le gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati aggiornati a inizio maggio ha superato quota 68 mila il numero di persone arrestate in El Salvador durante lo stato di emergenza disposto oltre un anno fa dal presidente, Nayib Bukele, per fare fronte alle bande criminali. Lo riferisce il ministero della Sicurezza, parlando di 68.294 "terroristi arrestati", il sequestro di oltre 2.700 armi da fuoco, 3.614 automezzi e più di 16.500 telefonini cellulari. Con lo stato di emergenza è stata introdotta una corposa serie di modifiche all'ordinamento: le autorità hanno maggiori strumenti per inviare polizia ed esercito nelle zone "calde", limitare i diritti di associazione e riunione, nonché intervenire nelle comunicazioni telefoniche, per posta elettronica o posta ordinaria senza l'autorizzazione della giustizia. Viene inoltre limitato il diritto degli imputati a conoscere le ragioni degli arresti e dell'obbligo alla presenza di un avvocato, consentendo ad inquirenti e agenti di prolungare il periodo di arresto amministrativo oltre le 72 ore previste per legge. Una volta in carcere, poi, i detenuti possono essere sottoposti ad altre misure: imitazioni al tempo di libera uscita, al cibo, a un giaciglio congruo per la notte e alle comunicazioni con l'esterno. Un pacchetto di misure che ha sollevato critiche da parte delle organizzazioni a difesa dei diritti umani. (Mec)