Speciale difesa: Nato, Crosetto vede omologo turco a Vilnius, condivisa attenzione su stabilità Mediterraneo

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato a Vilnius, a margine del summit della Nato, l'omologo turco, Yaşar Guler. "Tra i temi affrontati la cooperazione tra le Forze armate e ambito ricerca e sviluppo", si legge in un tweet del dicastero. Confermato, inoltre, il "comune l'impegno per una pace giusta" in Ucraina. Inoltre, si conferma come tema condiviso "l'attenzione per la stabilità del Mediterraneo e Fianco Sud dell'Alleanza", ha affermato Crosetto (Rin)