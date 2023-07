Trasporti: Osanna (Musei), collegamento Roma-Pompei è progetto da replicare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo collegamento ferroviario tra Roma e Pompei “è un bellissimo progetto che rende accessibile in maniera più semplice un luogo straordinario dove spesso non è facile arrivare, e credo sia una prima esperienza da replicare in molti luoghi della cultura”. Lo ha detto Massimo Osanna, Direttore generale Musei, a margine della conferenza stampa di presentazione del Frecciarossa Roma-Pompei, presso il ministero della Cultura. “Abbiamo 498 luoghi della cultura statali – ha proseguito – e sarebbe bello che fossero tutti raggiungibili in maniera semplice con il Frecciarossa e con informazioni già all’interno del treno”. “Pompei – ha concluso Osanna – ha vissuto negli ultimi anni ha vissuto un nuovo boom turistico: nel 2019 erano quattro milioni, quest’anno supereremo quelle cifre, e questo implica anche opportunità straordinarie per l’economia del territorio”. (Rin)