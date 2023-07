Difesa: Slovacchia acquisterà 160 veicoli multiruolo leggeri con fondi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia acquisterà 160 veicoli multiruolo leggeri 4x4 con fondi dal programma statunitense per il finanziamento militare straniero (Fmf). Il piano del ministero della Difesa di Bratislava è stato approvato oggi dal governo. Il prezzo del contratto è di quasi 190 milioni di dollari (circa 173 milioni di euro). “I mezzi saranno consegnati in due varianti nel corso del 2025”, si legge nel piano. Gli Stati Uniti hanno allocato 200 milioni di dollari alla Slovacchia mediante il programma Fmf. Le risorse che restano dovrebbero essere utilizzate per la fornitura di pistole e sistemi anti-drone. (Vap)