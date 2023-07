Ue: Parlamento approva mandato negoziale su regolamento ecodesign

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato la propria posizione negoziale sulla revisione del quadro di progettazione ecocompatibile dell'Ue per i prodotti sostenibili, il cosiddetto "ecodesign". La risoluzione legislativa è stata approvata con 473 voti a favore, 110 contrari e 69 astensioni. Nel mandato negoziale, i deputati rafforzano le misure proposte dalla Commissione per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti e consumatori più informati. "La durata di un prodotto non dovrebbe mai essere limitata da caratteristiche progettuali. Gli aggiornamenti del software, i materiali di consumo (ad esempio cartucce d'inchiostro, lampadine, capsule di caffè), i pezzi di ricambio e gli accessori devono essere disponibili per un periodo adeguato", si legge nel testo approvato. Nella risoluzione, si propone inoltre l'introduzione di un nuovo "passaporto del prodotto", contenente informazioni accurate e aggiornate, per aumentare la trasparenza e consentire ai consumatori di fare scelte di acquisto consapevoli. Nel testo si chiede anche alla Commissione di dare priorità alla definizione dei requisiti di sostenibilità per una serie di gruppi di prodotti nelle prossime misure di progettazione ecocompatibile, quali ferro, acciaio, alluminio, tessili, mobili, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Gli eurodeputati chiedono infine un divieto specifico di distruggere i prodotti tessili invenduti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Parlamento è adesso pronto ad avviare i negoziati con il Consiglio Ue sulla forma definitiva della legge. (Beb)