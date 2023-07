I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: popolazione supera quota 33 milioni e 726mila abitanti - La popolazione del Perù ha toccato quota 33 milioni e 726 mila abitanti, il 49,6 per cento uomini e il 50,4 per cento donne. Lo fa sapere l'istituto nazionale di statitstica (Inei) segnalando che nel 2050, la popolazione dovrebbe superare i 39 milioni e 363 mila. Le zone più popolate sono le aree urbane, dove vive l'82 per cento della popolazione, e la costa (il 59 per cento). L'età media è oggi attestata ai 33,6 anni, dopo che per cinque decadi, fino al 1993, ha oscillato tra i 23 e i 24 anni, "segno del processo di invecchiamento che soffre il Paese". Ribadito che il distretto più popoloso è la città metropolitana di Lma, sono quattro i centri urbani con oltre un milione di abitanti, se si considerano anche Callao, Arequipa e Trujillo. (segue) (Res)