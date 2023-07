© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: governo consegna 38 tonnellate aiuti umanitari e a famiglie colpite dalla siccità - Il governo della Bolivia ha consegnato 38 tonnellate di aiuti umanitari a 1.589 famiglie colpite dagli effetti della siccità nella città di El Alto. Lo riferisce "Agencia boliviana de informacion". La consegna è avvenuta nell'ambito del Piano plurinazionale di risposta immediata alla siccità varato da La Paz. Oltre ad alimenti di base come riso, olio, pasta e farina, il governo ha inviato quattro serbatoi di stoccaggio dell'acqua da 5.000 litri e 12 serbatoi da 1.200 litri. "Il presidente Luis Arce monitora in modo permanente gli eventi avversi e chiede che si continui a sostenere i bisogni e le richieste delle popolazioni colpite", ha affermato il ministro della Difesa, Edmundo Novillo, durante la cerimonia di consegna degli aiuti umanitari. Secondo Novillo questa regione della Bolivia subisce gli impatti dei cambiamenti climatici, come la siccità e le gelate, che influiscono sulla loro produzione agricola. (segue) (Res)