I fatti del giorno - America latina (4)

- Taiwan: presidente eletto Paraguay, rimarremo al fianco dell’isola nei prossimi 5 anni - Il presidente eletto del Paraguay, Santiago Pena, ha ribadito il suo impegno a restare al fianco di Taiwan nel quadro delle tensioni con la Cina. Durante un colloquio avuto oggi a Taipei con la presidente Tsai Ing-wen, il presidente eletto ha affermato che il Paese è “determinato” a favorire il progresso delle relazioni, e ha assicurato che durante il suo mandato Assunzione non rivedrà la sua posizione. “Ribadisco il mio impegno, il nostro impegno come paraguaiani a stare al fianco del popolo taiwanese nei prossimi cinque anni. Prevedo che una (nuova) era stia iniziando nelle nostre relazioni bilaterali, che siamo determinati a condurre in posti che non avremmo mai immaginato prima”, ha detto. Nei prossimi anni, Pena intende inoltre lavorare per incentivare gli investimenti della comunità imprenditoriale taiwanese in Paraguay, un'iniziativa che “non risponde solo a interessi diplomatici o politici, ma che garantisce vantaggi economici per entrambe le nazioni”. (segue) (Res)