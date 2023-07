Imprese: Cy4gate e Reco 3.26 siglano un accordo per una soluzione di intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo darà dunque vita ad una collaborazione in ambito Image Recognition e Video Analysis con un forte impatto sul mercato domestico nazionale ad integrazione e consolidamento di un ventaglio di offerta mirato al settore cyber a 360 gradi. Simone Pratesi, Ceo di Reco 3.26 ha dichiarato: “Il settore in cui operiamo è in continuo movimento, le partnership ci consentiranno di guidare l’innovazione per dare forma ad una nuova fase di maturità. Dopo aver fornito il sistema Sari al Ministero dell’Interno - Polizia di Stato - oggi con Cy4Gate la nuova sfida sarà l’AI applicata alle attività di Forensic Intelligence con tecnologia tutta italiana”. Emanuele Galtieri, Ceo e General Manager di Cy4Gate Group ha commentato: “Contribuire a consolidare un ecosistema virtuoso di eccellenze italiane come Reco 3.26 nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, rientra nella mission di Cy4Gate Group, protesa a realizzare soluzioni chiavi in mano che siano in grado di costituire un “gap filler” tecnologico al servizio delle Istituzioni e delle Aziende nel segmento di nicchia in cui la nostra azienda opera”. (Com)