I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pa: Zangrillo, incontreremo Giorgetti per dialogo su rinnovo contratti dipendenti - Nel corso di questo mese “ci sarà un incontro con il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ed è una mia responsabilità aprire un dialogo per l’ottenimento delle risorse per avviare le procedure di rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Alberto Zangrillo, intervenendo alla trasmissione radiofonica "24 Mattino", su Radio24. “Nel novembre 2022 ho chiuso la tornata 2019-2021 e visto il contesto attuale dovremo lavorare con serietà a trovare un equilibrio tra l’esigenza di avviare un processo di rinnovo e l’obbligo di non mettere in difficoltà i conti dello Stato”, ha concluso Zangrillo. (segue) (Rin)