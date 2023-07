I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fisco: Ciriani, obiettivo approvare delega entro ferragosto - L’obiettivo è approvare la delega fiscale in terza lettura entro la pausa di ferragosto. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, intervenendo alla trasmissione “Uno mattina”, su Rai 1. “Questa mattina, per le 12-13, verrà approvato alla Camera, poi andrà in commissione in Senato, contiamo di approvarlo entro fine luglio, i primi di agosto per poi approvarlo via definitiva alla Camera", ha spiegato. "E' un altro passaggio fondamentale del programma di governo - ha aggiunto - una rivoluzione nel rapporto tra fisco e cittadino" per "ridurre il carico fiscale e premiare le imprese che assumono". (segue) (Rin)