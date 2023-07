I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diritto d'autore: nuove misure contro la pirateria digitale - Il provvedimento sulla tutela del diritto d'autore approvato oggi in via definitiva dall'Aula del Senato punta a sanzionare e prevenire il problema della fruizione illegale della diffusione illecita di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dei diritti connessi. Il confronto parlamentare sul testo era già cominciato nel corso della scorsa legislatura, ma si era interrotto a causa della crisi di governo. Il disegno di legge introduce una nuova fattispecie penale: chiunque abusivamente esegua la fissazione su supporto digitale audio-video in tutto o in parte di un'opera cinematografica audiovisivo-editoriale, ovvero effettui la riproduzione, l'esecuzione e la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con una multa di euro 2.582 o euro 15.493. Viene prevista poi l'introduzione di una sanzione amministrativa e della sanzione accessoria della confisca per le condotte di chi mette a disposizione, con qualsiasi procedimento, opere e materiali protetti. È stato poi ulteriormente novellato l'articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore, per un aumento della pena se il fatto grave riguarda opere o materiali in grande quantità. All'articolo 4, si introduce una modifica alla legge sul diritto d'autore per consentire all'autorità giudiziaria anche il sequestro preventivo e la confisca dei proventi. (segue) (Rin)