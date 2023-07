Senato: Ternullo (FI), sensibilizzare su divertimento in sicurezza, mai più tragedie come Corinaldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione dell'approvazione del disegno di legge che istituisce la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non possiamo non ricordare la strage di Corinaldo, quando in un locale da ballo morirono sei persone e decine di ragazzi rimasero feriti". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl che istituisce la Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza. "Puntare sulla sensibilizzazione per la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, come concerti o eventi nelle discoteche, è indispensabile, soprattutto se le campagne di informazione si inseriscono all'interno di percorsi educativi e scolastici per un divertimento consapevole. La volontà di istituire una Giornata nazionale deve essere quindi un monito al puntuale rispetto di tutte le regole, dei dispositivi di sicurezza e delle procedure. Quello che deve essere combattuto è sicuramente l'abusivismo e l'illegalità, soprattutto per eventi come i rave party che coinvolgono migliaia di giovani contattati via social senza regole e senza controllo. Il nostro obiettivo è che non ci siano più altre tragedie come quella di Corinaldo", ha concluso. (Rin)