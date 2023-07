Città metropolitana Roma: incontro su prevenzione incendi e controllo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevenzione degli incendi e controllo del territorio metropolitano. Questi i principali temi trattati nel corso dell'incontro dal titolo "Presidi territoriali per la prevenzione degli incendi boschivi. Il progetto pilota della Città metropolitana di Roma Capitale per la Riserva Naturale di Monte Catillo (Tivoli) e aree limitrofe", organizzato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, servizio 3 "Aree protette – Tutela della biodiversità" Dipartimento III. A presiedere i lavori nella sala Monsignor di Liegro di Palazzo Valentini il consigliere delegato alla Transizione ecologica, ambiente, aree protette, tutela animali, Rocco Ferraro, e la delegata alla Viabilità, mobilità e infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia. "È stato fatto un lavoro straordinario in questi anni di nuova amministrazione Gualtieri per far tornare l'Ente metropolitano alle sue vere competenze di coordinamento e programmazione del territorio, aiutando i Comuni a superare difficoltà che altrimenti non avrebbero superato", ha affermato il consigliere Ferraro. "Il tema della prevenzione degli incendi nella stagione estiva - ha aggiunto - diventa prioritario per evitare disastri ecologici e ambientali come quello accaduto lo scorso anno nel quadrante di Tivoli. Per questo abbiamo investito fondi che serviranno a mettere in sicurezza il territorio", ha concluso Ferraro. (segue) (Rer)